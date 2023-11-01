ФРС США оставила ключевую ставку без изменений

reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%.

Об этом пишет Reuters.

При этом ФРС "оставила дверь открытой" для дальнейшего увеличения стоимости заимствований.

Также в своем заявлении регулятор признал неожиданную силу американской экономики, но также обратил внимание на более жесткие финансовые условия, с которыми сталкиваются предприятия и домохозяйства.

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"Экономическая активность росла высокими темпами в третьем квартале", - говорится в заявлении центробанка США после двухдневного заседания, на котором чиновники единогласно согласились оставить базовую процентную ставку "овернайт" в диапазоне 5,25%-5,50%, на этом уровне она находится с июля.

"Хотя рынки считают, что ФРС может прекратить повышение учетной ставки, поскольку финансовые условия сами по себе усиливаются из-за высоких рыночных процентных ставок, данные, указывающие на более сильную, чем ожидалось, экономику и рынок труда, сохраняют перспективу еще одного повышения ставки.

В последнем заявлении ФРС отмечается, что, поскольку рост рабочих мест остается "сильным", а инфляция - "повышенной", центральный банк продолжает рассматривать "предел дополнительного ужесточения политики, которая может быть уместной для возвращения инфляции до 2% со временем", - пишет агентство.

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Экономическая правда