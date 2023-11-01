Бизнес ухудшил деловые ожидания ниже нейтрального уровня: в Украине дефицит кадров
Украинский бизнес ухудшил индекс ожиданий деловой активности ниже нейтрального уровня (50 пунктов).
Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Национальным банком.
С 50,1 пункта в сентябре ожидания ухудшились до 49,6 пункта в октябре.
На деловые ожидания бизнеса предсказуемо влияли:
- значительные риски безопасности,
- разрушение производственных мощностей отдельных предприятий,
- логистические ограничения экспортеров,
- сужение инвестиционного спроса,
- возобновление роста цен на топливо.
В то же время на ожидания начал влиять еще один фактор.
"Значительный дефицит квалифицированных кадров сдерживают экономическую активность предприятий", - отмечают в Нацбанке.
Так, например, предприятия строительства после пяти месяцев подряд оптимистичных оценок, в октябре начали ожидать ухудшения результатов своей деятельности. Среди негативных факторов:
- нехватка квалифицированных кадров,
- ожидания по уменьшению объема строительства,
- пессимистические оценки доступности подрядчиков,
- ожидания относительно дальнейшего сокращения общей численности работников.
Предприятия промышленности второй месяц подряд не ожидают изменений результатов своей деятельности, вопреки оптимизации производственных/логистических цепей и замедлению инфляции. Среди негативных факторов:
- усиление ожиданий по сокращению общей численности работников.
Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов экономики, положительно оценив восьмой месяц подряд свою деловую активность благодаря устойчивому внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы и достаточного предложения товаров. Среди негативных факторов:
- пессимистические ожидания относительно общей численности работников.
Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз негативно оценили результаты своей деятельности. Среди пессимистических факторов:
- негативные ожидания относительно объема новых заказов,
- пессимизм относительно общей численности работников.
НБУ проводил ежемесячный опрос с 5 по 24 октября 2023 года среди 505 предприятий.
Напоминаем:
В сентябре 2023 года бизнес повысил ожидания благодаря восстановлению производства.
По итогам сентября потребительские настроения украинцев ухудшились. Сомневаются в перспективах экономики.