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Бизнес ухудшил деловые ожидания ниже нейтрального уровня: в Украине дефицит кадров

Среда, 1 ноября 2023, 15:48 - Лия Ильченко

Украинский бизнес ухудшил индекс ожиданий деловой активности ниже нейтрального уровня (50 пунктов).

Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Национальным банком.

С 50,1 пункта в сентябре ожидания ухудшились до 49,6 пункта в октябре.

На деловые ожидания бизнеса предсказуемо влияли:

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  • значительные риски безопасности,
  • разрушение производственных мощностей отдельных предприятий,
  • логистические ограничения экспортеров,
  • сужение инвестиционного спроса,
  • возобновление роста цен на топливо.

В то же время на ожидания начал влиять еще один фактор.

"Значительный дефицит квалифицированных кадров сдерживают экономическую активность предприятий", - отмечают в Нацбанке.

Так, например, предприятия строительства после пяти месяцев подряд оптимистичных оценок, в октябре начали ожидать ухудшения результатов своей деятельности. Среди негативных факторов:

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  • нехватка квалифицированных кадров,
  • ожидания по уменьшению объема строительства,
  • пессимистические оценки доступности подрядчиков,
  • ожидания относительно дальнейшего сокращения общей численности работников.

Предприятия промышленности второй месяц подряд не ожидают изменений результатов своей деятельности, вопреки оптимизации производственных/логистических цепей и замедлению инфляции. Среди негативных факторов:

  • усиление ожиданий по сокращению общей численности работников.

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов экономики, положительно оценив восьмой месяц подряд свою деловую активность благодаря устойчивому внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы и достаточного предложения товаров. Среди негативных факторов:

  • пессимистические ожидания относительно общей численности работников.

Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз негативно оценили результаты своей деятельности. Среди пессимистических факторов:

  • негативные ожидания относительно объема новых заказов,
  • пессимизм относительно общей численности работников.

НБУ проводил ежемесячный опрос с 5 по 24 октября 2023 года среди 505 предприятий.

Напоминаем:

В сентябре 2023 года бизнес повысил ожидания благодаря восстановлению производства.

По итогам сентября потребительские настроения украинцев ухудшились. Сомневаются в перспективах экономики.

бизнес прогноз Нацбанк опрос
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