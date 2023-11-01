Бизнес ухудшил деловые ожидания ниже нейтрального уровня: в Украине дефицит кадров

Украинский бизнес ухудшил индекс ожиданий деловой активности ниже нейтрального уровня (50 пунктов).

Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Национальным банком.

С 50,1 пункта в сентябре ожидания ухудшились до 49,6 пункта в октябре.

На деловые ожидания бизнеса предсказуемо влияли:

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значительные риски безопасности,

разрушение производственных мощностей отдельных предприятий,

логистические ограничения экспортеров,

сужение инвестиционного спроса,

возобновление роста цен на топливо.

В то же время на ожидания начал влиять еще один фактор.

"Значительный дефицит квалифицированных кадров сдерживают экономическую активность предприятий", - отмечают в Нацбанке.

Так, например, предприятия строительства после пяти месяцев подряд оптимистичных оценок, в октябре начали ожидать ухудшения результатов своей деятельности. Среди негативных факторов:

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нехватка квалифицированных кадров,

ожидания по уменьшению объема строительства,

пессимистические оценки доступности подрядчиков,

ожидания относительно дальнейшего сокращения общей численности работников.

Предприятия промышленности второй месяц подряд не ожидают изменений результатов своей деятельности, вопреки оптимизации производственных/логистических цепей и замедлению инфляции. Среди негативных факторов:

усиление ожиданий по сокращению общей численности работников.

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов экономики, положительно оценив восьмой месяц подряд свою деловую активность благодаря устойчивому внутреннему спросу в условиях стабильного функционирования энергосистемы и достаточного предложения товаров. Среди негативных факторов:

пессимистические ожидания относительно общей численности работников.

Предприятия сферы услуг в октябре в очередной раз негативно оценили результаты своей деятельности. Среди пессимистических факторов:

негативные ожидания относительно объема новых заказов,

пессимизм относительно общей численности работников.

НБУ проводил ежемесячный опрос с 5 по 24 октября 2023 года среди 505 предприятий.

Напоминаем:

В сентябре 2023 года бизнес повысил ожидания благодаря восстановлению производства.

По итогам сентября потребительские настроения украинцев ухудшились. Сомневаются в перспективах экономики.