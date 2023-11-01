Приватбанк нарастил чистую прибыль втрое к прошлогоднему результату

Чистая прибыль государственного Приватбанка за январь-сентябрь 2023 года составила 43,37 млрд грн, что в 3 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.

Это следует из неконсолидированного отчете банка за третий квартал, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету, чистая прибыль госбанка за третий квартал составила 13,62 млрд грн. Это хоть и меньше, чем во втором квартале на 0,082 млрд грн, но при этом на 6,08 млрд выше показателя за соответствующий период прошлого года.

Чистый процентный доход Приватбанка также вырос в январе-сентябре-2023 на 64,5% к предыдущему году - до 43,18 млрд грн. В том числе в третьем квартале рост составил 40,7% – до 15,32 млрд грн.

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Чистый комиссионный доход за девять месяцев этого года увеличился к результатам 2022-го на 25% – до 17,45 млрд грн.

Значительный вклад в улучшение финансового результата банка внесло снижение убытка от сокращения полезности за девять месяцев этого года до 0,072 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 17,34 млрд грн. По данным отчета, за июль-сентябрь по этой статье было даже получено 0,697 млрд грн прибыли против 0,051 млрд в предыдущем квартале и 9,73 млрд грн убытка в третьем квартале прошлого года.

Приватбанк также сообщает, что его совокупная прибыль за январь-сентябрь этого года достигла 49,52 млрд грн, в 3,5 раза превысив показатель сопоставимого периода 2022 года.

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Согласно отчету, за 9 месяцев 2023 года активы банка выросли на 12%, достигнув 605,26 млрд грн к 30 сентября.

Такой рост объясняется увеличением объема средств в НБУ с 11,46 млрд грн до 59,32 млрд грн, средств на корреспондентских счетах и вкладах в депозиты овернайт в банках. В Украине они на данный период составили 2 млн грн (данные за 2022г отсутствуют), в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – с 58,1 млрд грн за 2022 до 75,22 млрд грн на 30 сентября 2023.

Средства клиентов Приватбанка за девять месяцев 2023 года увеличились с 471,97 млрд грн до 509,94 млрд грн, а капитал - с 57,79 млрд грн до 83,11 млрд грн.

Напоминаем:

По данным Нацбанка Украины на 1 сентября 2023 года, ПриватБанк является лидером по общим активам (642,3 млрд грн) среди 64 действующих банков страны и занимает второе место по количеству отделений – 1131.

Чистая прибыль Приватбанка за январь-июнь 2023 года составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года.