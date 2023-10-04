Новости 4 октября: "Укрэнерго" проверят по работе ВИЭ в оккупации, электронный реестр военнообязанных уже работает

Об "Укрэнерго". Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановую выездную проверку НЭК "Укрэнерго" относительно возможного предоставления недостоверных данных коммерческого учета электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ-генерации на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об электронном реестре военнообязанных. Единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже работает, его постоянно дополняют информацией.

О курсе валют. Нацбанк ожидает адаптацию и стабилизацию рынка к новому курсовому режиму в течение недели-двух, но этот срок может быть дольше, если СМИ будут разгонять панические настроения в обществе.

О МВФ. В МВФ сосредоточены на втором пересмотре программы расширенного финансирования с Украиной, для чего необходимо принятие законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновление налоговых проверок.

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О финансировании. После вступления Украины в Евросоюз Киев получит право на получение около 186 миллиардов евро в течение семи лет.

Эксклюзивы ЭП

"Теневой флот" РФ. Кто и как помогает россиянам продавать нефть и нефтепродукты

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Как построена логистика экспорта нефти и нефтепродуктов из России и каковы масштабы привлечения "теневых" танкеров для обхода санкций. (укр)

ЭП собрала бизнес и государство на форуме "Будущее украинского экспорта": о чем говорили

Экономическая правда 3 октября провела форум "Будущее украинского экспорта", на котором собрались представители власти, крупнейших экспортеров и малого бизнеса, чтобы дать ответ на вопрос - куда движется экспорт Украины.