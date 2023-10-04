В "Укрэнерго" снова придут с проверкой, теперь по работе ВИЭ в оккупации

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановую выездную проверку НЭК "Укрэнерго" относительно возможного предоставления недостоверных данных коммерческого учета электроэнергии, произведенной объектами ВИЭ-генерации на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Такое решение НКРЭКУ приняла на основании обращения госпредприятия "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

"Основанием для проведения проверки стало обращение ГП "Гарантированный покупатель" относительно возможного предоставления НЭК "Укрэнерго" в НКРЭКУ и "ГарПоку" недостоверной информации относительно предоставленных сертифицированных данных коммерческого учета электрической энергии за период с 1 января по 31 декабря 2022 года", - отметили в НКРЭКУ.

Как пояснили в Нацкомиссии, в обращении "ГарПока" говорится о том, что в предоставленных ему со стороны "Укрэнерго" сертифицированных данных коммерческого учета электроэнергии по почасовым объемам отпуска и потребления электроэнергии каждой генерирующей единицей продавцов за период с января по декабрь 2022 года не было указано, что часть станций, по которым были предоставлены данные коммерческого учета отпуска/потребления, работает в несинхронном режиме с ОЭС Украины.

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Также было указано об отпуске всеми генерирующими единицами всей электроэнергии только в торговой зоне ОЭС Украины.

"Кроме этого, национальная энергетическая компания не предоставляла сертифицированных данных коммерческого учета с указанием синхронного/несинхронного режима работы с ОЭС Украины указанных генерирующих единиц с января по декабрь 2022 года", - подчеркнул регулятор.

В то же время, как отметили в Нацкомиссии, в предоставленной "Укрэнерго" в НКРЭКУ вышеупомянутой информации указано о предоставлении "ГарПоком" за период с января по декабрь 2022 года сертифицированных данных коммерческого учета с указанием синхронного/несинхронного режима работы генерирующих единиц в ОЭС Украины.

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Напоминаем:

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на оккупированных территориях. Уголовное производство было зарегистрировано 21 августа.

В производстве фигурируют пять фирм, которыми по данным Bihus.Info владеют брат заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы Олег или приближенные к чиновнику лица.

В то же время Служба безопасности Украины уже заявила, что не видит признаков уголовного преступления по статье о коллаборационистской деятельности в действиях должностных лиц компаний, связанных с заместителем председателя ОП Ростиславом Шурмой, которые получали деньги за "зеленую" энергетику, находясь в оккупации.

В конце сентября в "Укрэнерго" прошли обыски, связанные с материалами проверки Государственной аудиторской службы. Правоохранителей интересовала тендерная документация и договоры с десятком компаний за 2019-2023 годы.

При этом, в "Укрэнерго" посетовали, что вместо того, чтобы заниматься последствиями ночного ракетного обстрела, который состоялся накануне, они вынуждены концентрировать усилия на другом.