В МВФ в целом положительно оценивают выполнение Украиной программы EFF

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В ближайшие недели МВФ продолжит взаимодействие с украинскими властями в рамках подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF, в целом положительно оценивая ее выполнение.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявила заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан, пишет "Интерфакс-Украина".

"Наша основная оценка заключается в том, что программа в целом продолжает хорошо выполняться", - заявила Рамакришнан на пресс-конференции по итогам визита делегации МВФ.

Она добавила, что ряд краткосрочных приоритетов, включая принятие бюджета и некоторые правительственные меры, находятся на стадии реализации.

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Рамакришнан также отметила, что возобновление работы постоянного представительства МВФ в Украине на этой неделе поможет расширить и углубить взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон.

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Напомним:

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Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу своего постоянного представительства в Киеве.

Ранее сообщалось, что команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан 1 октября прибыла в Киев и начала встречи с представителями украинской власти и другими ключевыми партнерами.

Сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получила около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл США).

Впоследствии Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Экономическая правда