Новости 24 октября: ЕС импортирует металлы из РФ на миллиарды евро, "Нафтогаз" забрал себе еще один облгаз Фирташа

Об импорте металлов из РФ. Несмотря на ряд санкций, введенных против РФ, торговля критически важным сырьем остается без ограничений, и закупки со стороны ЕС продолжаются: европейские компании продолжают вкладывать миллиарды в горнодобывающие компании, связанные с Кремлем.

Об облгазах Фирташа. АО "Черниговгаз", которое ранее входило в группу "облгазов Фирташа", перешло в управление "Группы Нафтогаз".

Об ископаемом торливе. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, частично благодаря политике, которую страны уже приняли для продвижения более чистых видов энергии и транспорта.

О Госаудитслужбе. Госаудитслужба заявляет о намерении достичь взаимопонимания с предприятиями сектора безопасности и обороны в части использования бюджетных средств.

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О скифском золоте. Украинские правоохранительные органы провели международную спецоперацию с полицией Королевства Испания, по результатам которой изъяли культурные ценности Украины, а именно скифское золото стоимостью 60 миллионов евро.

Эксклюзив ЭП

Что с российской экономикой?

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Санкции работают, но агрессор к ним приспособился. В каком сейчас состоянии российская экономика после 20 месяцев большой войны?(укр)

За слова ответил. Как директор крупнейшей ІТ-конференции в Европе лишился кресла из-за поста про Израиль

Из-за высказываний владельца Web Summit это событие оказалось в центре громкого скандала. В некотором смысле даже "полетели головы". (укр)