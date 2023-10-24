МЭА прогнозирует пик мирового спроса на ископаемое топливо к 2030 году

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Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, частично благодаря политике, которую страны уже приняли для продвижения более чистых видов энергии и транспорта.

Об этом говорится в новом годовом докладе World Energy Outlook, пишет The New York Times.

"Пика использования ископаемого топлива будет недостаточно, чтобы остановить глобальное потепление. Для этого выбросы от угля, нефти и природного газа должны упасть почти до нуля. Но уже сейчас происходит масштабная трансформация глобального энергетического ландшафта", - говорится в докладе.

В своем отчете МЭА заявляет, что к 2030 году на дорогах по всему миру может быть в 10 раз больше электромобилей, чем сейчас.

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А возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия, смогут обеспечивать 50 процентов мировой электроэнергии по сравнению с 30 процентами на сегодня, добавляет агентство.

В то же время тепловые насосы и другие электрические системы отопления могут вытеснить газовые и нефтяные печи, а глобальные инвестиции в ветровые электростанции могут превысить инвестиции в угольные и газовые электростанции.

"Если все это произойдет, спрос на нефть и газ, скорее всего, останется на уровне чуть выше сегодняшнего в течение следующих трех десятилетий, увеличиваясь в развивающихся странах и уменьшаясь в развитых странах.

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Спрос на уголь, самый грязный из ископаемых видов топлива, начнет снижаться, хотя он может колебаться из года в год, если, скажем, угольным электростанциям придется чаще работать во время жары или засухи", - пишет NYT со ссылкой на отчет МЭА.

"Переход на чистую энергию происходит во всем мире, и его не остановить, - сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

"Это не вопрос "если", это лишь вопрос "как скоро" - и чем быстрее, тем лучше для всех нас", - добавил он.

В отчете также отмечается, что несмотря на быстрое распространение по всему миру технологий чистой энергии (солнечные панели, ветровые турбины и электромобили), большинство стран катастрофически отстают в строительстве линий электропередач и электросетей, необходимых для их поддержки.

МЭА в своем отчете констатирует, что будущий поворот мира к возобновляемой энергетике будет зависеть от Китая, который пока наращивает потребление и нефти, и угля. Но когда Китай преодолеет пик спроса на сталь и цемент, возврата к прежнему энергобалансу уже не будет, говорится в докладе.

При этом доля России в мировой торговле газом по умеренно-консервативному сценарию МЭА упадет до 15% к 2030 году с 30% в 2021 году. А на рынке СПГ будут доминировать Катар и США.

Как отмечает NYT, прогноз МЭА прямо противоречит прогнозу ОПЕК с ростом спроса на нефть до 2045 года.

Руководитель МЭА Бироль считает, что ОПЕК мыслит слишком узко: "Пусть они поговорят с автопромом, производителями тепловых насосов, возобновляемой энергетикой, инвесторами - и поймут, что те думают о будущем энергетики".

NYT также добавляет, что МЭА уже ошибалось в прогнозах - в частности, в 2016 году оно предсказало наступление пика потребления угля в Китае. С другой стороны, оно же недооценило темп развития возобновляемой энергетики, особенно солнечной.

Экономическая правда