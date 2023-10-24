С начала войны компании из ЕС импортировали "критических" металлов из РФ на 13 миллиардов евро – СМИ

ФОТО: NORNICKEL

Несмотря на ряд санкций, введенных против РФ, торговля критически важным сырьем остается без ограничений, и закупки со стороны ЕС продолжаются: европейские компании продолжают вкладывать миллиарды в горнодобывающие компании, связанные с Кремлем.

Об этом пишет расследовательский проект Investigate Europe со ссылкой на данные Евростата и Европейского объединенного исследовательского центра.

Расследователи напоминают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ЕС принял 11 пакетов санкций против России, направленных на сырье, включая нефть, уголь, сталь и древесину.

"Однако минералы, которые ЕС считает "критически важным" сырьем - всего 34 - все еще свободно поступают из России в Европу в огромных количествах, обеспечивая государственные предприятия и бизнес, принадлежащий олигархам, критически важными средствами", - отмечают в Investigate Europe.

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Они выяснили, что в то время, как некоторые западные союзники нацелились на российский горнодобывающий сектор - Британия недавно запретила ввоз российской меди, алюминия и никеля - ЕС продолжает импорт.

Так, Airbus и другие европейские компании все еще покупают титан, никель и другие товары у фирм, близких к Кремлю, более чем через год после начала полномасштабного вторжения, пишут расследователи.

С марта 2022 года по июль этого года европейские компании импортировали из России критически важного сырья на сумму 13,7 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата и Объединенного исследовательского центра ЕС.

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При этом в период с января по июль 2023 года поступило металлов на более 3,7 млрд евро, в том числе никеля - на 1,2 млрд евро. По оценкам Центра европейской политики, до 90 процентов некоторых видов никеля, используемых в Европе, поступает от российских поставщиков.

"Почему не запрещают критически важное сырье? Потому что оно критическое, да. Давайте будем честными", - сказал специальный посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан на одной из сентябрьских конференций.

"Евросоюз отчаянно нуждается в критическом сырье, чтобы достичь своей цели - климатической нейтральности к 2050 году. Эти товары имеют решающее значение для электроники, солнечных панелей и электромобилей, а также для традиционных отраслей, таких как аэрокосмическая и оборонная промышленность.

Однако они очень часто являются дефицитными, неравномерно доступными по всему миру и пользуются высоким спросом", - говорится в расследовании.

Расследователи со ссылкой на анализ российских таможенных данных отмечают, что крупнейший в мире производитель титана "Всппо-Ависма" с февраля 2022 года по июль 2023 года продал в ЕС через свои немецкие и британские филиалы титана на не менее 308 миллионов долларов.

Частично компания принадлежит российскому оборонному конгломерату "Ростех". Обе компании имеют общего руководителя - Сергея Чемезова, близкого союзника Путина. В 1980-х годах они были офицерами КГБ в Восточной Германии.

"И Чемезов, и "Ростех" находятся под санкциями ЕС и помогали поставлять танки и оружие российской армии. Брюссель не наложил санкции непосредственно на "Всппо-Ависму", но США запретили экспорт в эту фирму 27 сентября, заявив, что она "непосредственно причастна к добыче и производству титана и металлических изделий для российских военных и спецслужб", - говорится в материале.

При этом среди крупнейших европейских клиентов "Всппо-Ависма" - аэрокосмический гигант Airbus: с начала большой войны до марта 2023 года он импортировал из России титана на сумму не менее 22,8 млн долларов, что в четыре раза больше в стоимостном и тоннажном выражении по сравнению с предыдущими 13 месяцами.

"С 14 марта 2023 года "Всппо-Ависма" прекратила указывать покупателей в таможенных декларациях, но ничто не указывает на существенное изменение тенденций. Импорт титана во Францию лишь немного сократился с тех пор до июля 2023 года, а Airbus все еще указывал компанию в качестве поставщика в июле", - выяснили журналисты.

В то же время "Норникель" российского олигарха Владимира Потанина с начала полномасштабного российского вторжения в Украину по июль 2023 года через финских и швейцарских посредников экспортировал в ЕС никеля и меди на 7,6 млрд долларов.

Еще один поставщик металлов в Европу - "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски. По данным журналистов, с начала полномасштабной войны в Украине компания экспортировала в ЕС алюминия на 2,6 миллиарда долларов.

При этом среди крупнейших покупателей российских металлов - немецкая GGP Metal Powder (закупила медь на 66 миллионов долларов), французский производитель оружия Safran (закупил титан на 25 миллионов долларов), греческая Elval Halcor (закупила алюминий на 13 миллионов долларов) и нидерландская C. Steinweg (закупила различные металлы на 100 миллионов долларов).

Так, в компании Safran подтвердили, что продолжают закупать титан у "ВСМПО-АВИСМА", но заявили, что работают над сокращением закупок у России.

В GGP Metal Powder признали, что "реальной альтернативы нашему поставщику из России нет". А C.Steinweg заявила, что соблюдает все правила и санкции.

В то же время в компаниях Elval Halcor, "ВСМПО-АВИСМА", "Русал" и "Норникель" на вопросы журналистов не ответили.

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Экономическая правда