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Очередной облгаз Фирташа перешел в управление "Нафтогаза"

Вторник, 24 октября 2023, 20:09 - Алексей Павлыш
 
фото: нафтогаз

АО "Черниговгаз", которое ранее входило в группу "облгазов Фирташа", перешло в управление "Группы Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что это уже 18-е газораспределительное предприятие, которое перешло под контроль государства.

 

В "Нафтогазе" добавили, что "Черниговгаз" обеспечивает доставку газа для почти 360 тыс домов, а также регулирует распределение голубого топлива в бюджетные и религиозные организации, промышленные объекты и 12-ти теплокоммунэнерго региона.

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"Вхождение "Черниговгаза" в "Группу Нафтогаз" произошло в рамках передачи газораспределительных предприятий под государственный контроль.

Сейчас лицевые счета клиентов, как и тарифы на услуги по распределению, остаются неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним:

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АО "Волыньгаз", которое работало под брендом "Твой Газсбыт" и входило в группу "облгазов Фирташа", перешло под контроль государства и вошло в Группу "Нафтогаз".

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" вошли АО "Винницагаз", АО "Днепрогаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Житомиргаз", АО "Киевоблгаз", АО "Криворожгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Львовгаз", АО "Николаевгаз", АО "Сумыгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Харьковгаз" АО "Хмельницкгаз" и АО "Черкассыгаз".

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Экономическая правда

облгазы Фирташ Нафтогаз
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