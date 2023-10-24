Скифское золото на 60 миллионов евро возвращается в Украину: правоохранители выяснили, как вывезли ценности

бэб

Украинские правоохранительные органы провели международную спецоперацию с полицией Королевства Испания, по результатам которой изъяли культурные ценности Украины, а именно скифское золото стоимостью 60 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В ходе операции задержали двух граждан Украины и трех граждан Испании.

Правоохранители установили, что задержанные в период 2014-2020 годов, утаив от таможенного контроля, незаконно вывезли из Украины значительное количество предметов "Скифского Золота".

Реклама:

У указанных лиц изъяли золотой медальон, золотые серьги, кулон, чокеры, пектораль. Примерная рыночная стоимость изделий составляет более 60 млн евро.

"Эти объекты относятся к культурно-материальным ценностям периода существования государства "Малая Скифия", которая находилась в пределах современной территории Украины, и, в соответствии с международно признанными границами, являются собственностью Украины", - подчеркнули в БЭБ.

Сотрудники СБУ и БЭБ с компетентными органами Королевства Испания провели комплекс следственных мероприятий по участникам международной преступной группировки.

Реклама:

Правоохранители задокументировали действия фигурантов дела: священнослужителей УПЦ МП, оценщиков, нотариусов и посредников, причастных к преступлению.

На изъятое имущество был наложен арест. По результатам выводов специалистов Национального музея истории Украины, вывезенное имущество является культурным наследием Украины. Решается вопрос о возвращении упомянутых культурных ценностей в Украину.

Также устанавливается местонахождение другой части культурных ценностей, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Офисом атташе МВД Испании в Украине и отделом международного сотрудничества Национальной полиции Испании.