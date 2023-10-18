Новости 18 октября: дело Богуслаева передали в суд, Гереги 8 лет платили зарплату коллаборанту из "ДНР"

О зарплате коллаборанта из "ДНР". Компании "Эпицентр" и "Новая линия" Александра и Галины Герег 8 лет выплачивали зарплату Геннадию Гальчуку – экс-директору гипермаркета "Эпицентр" в Макеевке, который после 2014 года остался на оккупированной части Донецкой области и продолжил управлять созданной вместо "Эпицентров" сетью "Галактика", которая зарегистрирована по правилам подконтрольных РФ администраций.

О деле Богуслаева. Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора завершили следствие и передали в суд обвинительный акт в отношении экспрезидента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и директора внешнеторгового департамента компании Олега Дзюбы. Оба подозреваются в коллаборационной деятельности.

О разминировании земель. Цельная стратегия информационного менеджмента гуманитарного разминирования территорий Украины будет базироваться на data-ориентированном подходе - обрабатывать данные будет помогать искусственный интеллект.

О востребованных специальностях. Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы.

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Об экспорте зерна. До 60% зерна из Украины идет по транзиту через Румынию. За 600 дней после начала полномасштабной войны Румыния по объемам двусторонней торговли вышла для Украины на третье место.

О приговоре Злочевскому. Непропорционально мягкий приговор экс-министру Николаю Злочевскому по резонансному делу о рекордной взятке, указывает на то, что преступник смог избежать реального наказания, "откупившись" через донаты на ВСУ.

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