Минэкономики рассчитало, какие специальности будут необходимы в Украине до 2027 года

Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы.

Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины, которая выставила на сайте указанный проект для обсуждения.

Потребность будет расти ежегодно.

Согласно прогнозу, потребность составит:

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2024 год - 482 тысячи человек,

2025 год - 542 тысячи человек,

2026 год - 607 тысяч человек,

2026 год - 5669 тысяч человек,

Наибольшая потребность за четыре года будет в таких кадрах: