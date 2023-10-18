Минэкономики рассчитало, какие специальности будут необходимы в Украине до 2027 года
Среда, 18 октября 2023, 15:48
Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы.
Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины, которая выставила на сайте указанный проект для обсуждения.
Потребность будет расти ежегодно.
Согласно прогнозу, потребность составит:
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- 2024 год - 482 тысячи человек,
- 2025 год - 542 тысячи человек,
- 2026 год - 607 тысяч человек,
- 2026 год - 5669 тысяч человек,
Наибольшая потребность за четыре года будет в таких кадрах:
- Рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве - 358 тысяч,
- Руководители предприятий, учреждений и организаций - 179 тысяч,
- Водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок - 175 тысяч,
- Профессионалы в области физических, математических и технических наук - 147 тысяч,
- Технические специалисты в области прикладных наук и техники - 143 тысячи.
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