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Минэкономики рассчитало, какие специальности будут необходимы в Украине до 2027 года

Среда, 18 октября 2023, 15:48

Минэкономики обнародовало проект Расчета потребности в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда по видам экономической деятельности и профессиональным группам на 2024-2027 годы.

Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины, которая выставила на сайте указанный проект для обсуждения.

Потребность будет расти ежегодно.

Согласно прогнозу, потребность составит:

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  • 2024 год - 482 тысячи человек,
  • 2025 год - 542 тысячи человек,
  • 2026 год - 607 тысяч человек,
  • 2026 год - 5669 тысяч человек,

Наибольшая потребность за четыре года будет в таких кадрах:

  • Рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве - 358 тысяч,
  • Руководители предприятий, учреждений и организаций - 179 тысяч,
  • Водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок - 175 тысяч,
  • Профессионалы в области физических, математических и технических наук - 147 тысяч,
  • Технические специалисты в области прикладных наук и техники - 143 тысячи.
 

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Экономическая правда
Укр / Рус
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