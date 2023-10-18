"Надежные союзники": до 60% зерна из Украины идет транзитом через Румынию - Шмыгаль

Румыния показала себя надежным экономическим партнером и союзником в противодействии российской агрессии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, за 600 дней с начала полномасштабной войны Румыния по объемам двусторонней торговли вышла для Украины на третье место.

"И уже есть весомые результаты сотрудничества, которые ощутимы для обеих сторон. Сейчас до 60% украинского экспортного зерна идет транзитом через румынскую территорию", - подчеркнул премьер.

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Также, по словам Шмыгаля, наблюдается огромный прогресс в развитии пограничной инфраструктуры.

"Открыли новые пункты пропуска и в перспективе планируем открыть еще четыре", - отметил он.

Еще одним удачным направлением сотрудничества премьер назвал военно-техническое сотрудничество.

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"Особая благодарность за создание тренингового центра для украинских пилотов, который заработает уже вскоре", - отметил Шмыгаль.

Он также выразил надежду, что Румыния сделает свой весомый вклад в восстановление Украины.

"Прямо сейчас в Бухаресте проходит форум "Rebuilding Ukraine", который посвящен этому вопросу", - сообщил премьер.

Напоминаем:

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал страны, которые заинтересованы в транзите украинской агропродукции через свою территорию.

По его словам, Молдова и Румыния не рассматривают Украину как конкурента, в то же время они видят хорошие коммерческие перспективы для получения дохода от транзита товаров из Украины.