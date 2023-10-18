ИИ будет помогать разминировать украинские земли
Цельная стратегия информационного менеджмента гуманитарного разминирования территорий Украины будет базироваться на data-ориентированном подходе - обрабатывать данные помогать искусственный интеллект.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Демоверсию уникального проекта представили на Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, которая прошла в Загребе 11-12 октября 2023 года.
Воплотить задуманное будет помогать американская технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике крупных данных.
"Благодаря искусственному интеллекту мы будем анализировать big data, чтобы принимать качественные решения, расставлять приоритеты, понимать потребности и то, какие ресурсы нужно привлекать, чтобы быстрее разминировать украинские земли", - отметила первый вице-премьер - министерша экономики Юлия Свириденко.
В частности, система сможет проанализировать данные о потенциально заминированных территориях, соединить их с данными из дополнительных источников, например, об объектах социальной или критической инфраструктуры и сформировать варианты более приоритетных путей разминирования.
Глава Минэкономики добавила, что внедрение информационной системы позволит:
- оперативно анализировать решения и действия в области гуманитарного разминирования;
- корректировать их;
- совершенствовать подходы к очищению украинских земель, улучшать;
- ускорять процессы.
"Наличие аналитического дашборда и интерактивного помощника, в реальном времени генерирующего данные для принятия управленческих решений, поможет всем причастным к разминированию структурам работать в этой сфере более эффективно", - резюмировали в ведомстве.
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Напоминаем:
С начала 2023 года обследовано уже более 225 тысяч гектаров земель сельхозназначения - половину определенных для приоритетного возврата к хозяйственной эксплуатации.
Украина привлекла около 500 миллионов евро на разминирование, которые потратят на средства обследования, техники и экипировки саперов.