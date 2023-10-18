ИИ будет помогать разминировать украинские земли

Цельная стратегия информационного менеджмента гуманитарного разминирования территорий Украины будет базироваться на data-ориентированном подходе - обрабатывать данные помогать искусственный интеллект.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Демоверсию уникального проекта представили на Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, которая прошла в Загребе 11-12 октября 2023 года.

Воплотить задуманное будет помогать американская технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике крупных данных.

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"Благодаря искусственному интеллекту мы будем анализировать big data, чтобы принимать качественные решения, расставлять приоритеты, понимать потребности и то, какие ресурсы нужно привлекать, чтобы быстрее разминировать украинские земли", - отметила первый вице-премьер - министерша экономики Юлия Свириденко.

В частности, система сможет проанализировать данные о потенциально заминированных территориях, соединить их с данными из дополнительных источников, например, об объектах социальной или критической инфраструктуры и сформировать варианты более приоритетных путей разминирования.

Глава Минэкономики добавила, что внедрение информационной системы позволит:

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оперативно анализировать решения и действия в области гуманитарного разминирования;

корректировать их;

совершенствовать подходы к очищению украинских земель, улучшать;

ускорять процессы.

"Наличие аналитического дашборда и интерактивного помощника, в реальном времени генерирующего данные для принятия управленческих решений, поможет всем причастным к разминированию структурам работать в этой сфере более эффективно", - резюмировали в ведомстве.

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Напоминаем:

С начала 2023 года обследовано уже более 225 тысяч гектаров земель сельхозназначения - половину определенных для приоритетного возврата к хозяйственной эксплуатации.

Украина привлекла около 500 миллионов евро на разминирование, которые потратят на средства обследования, техники и экипировки саперов.