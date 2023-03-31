Совет директоров МВФ одобрил кредитную программу Украине на $15,6 миллиардов – Reuters

Исполнительный совет МВФ в пятницу одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на проинформированный об этом решении источник.

"Этот кредит является крупнейшим для Украины с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года и первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, участвующей в активном конфликте", - пишет агентство.

Решение формализует соглашение на уровне персонала МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта.

Ожидается, что это соглашение поможет разблокировать масштабное финансирование Украины со стороны международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.

Напомним:

Сообщалось, что Совет директоров МВФ в пятницу, 31 марта, рассмотрит запрос Украины на открытие новой 4-летней программы расширенного финансирования EFF.

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму 15,6 млрд долл сроком в 4 года.

МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины.

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Экономическая правда