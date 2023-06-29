Украина получит транш МВФ на $890 миллионов долларов: Фонд завершил первый пересмотр программы

Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получит около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

Об этом говорится в заявлении МВФ.

В Фонде напомнили, что механизм расширенного финансирования был одобрен Советом директоров МВФ в марте 2023 года и является частью общего пакета поддержки Украины на сумму 115 миллиардов долларов США.

"Власть достигла значительного прогресса в выполнении своих обязательств по программе EFF в сложных условиях, выполнив все соответствующие критерии эффективности до конца апреля и структурные маяки до конца июня, и остается преданной этой программе.

Дальнейшая сильная ответственность и импульс реформ необходимы для сохранения макроэкономической стабильности, усиления институциональных реформ и поддержки усилий по восстановлению, а также для содействия Украине на пути к вступлению в ЕС", - говорится в заявлении.

Это, как подчеркнули в МВФ предусматривает:

сохранение мощной базы налоговых поступлений ("в том числе путем воздержания от мер, которые могут подорвать налоговую базу"),

поддержку устойчивой дезинфляции и стабильности обменного курса, поддержку здоровья банковского сектора,

продвижение важных реформ в сфере управления и борьбы с коррупцией, в частности относительно декларирования активов, противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

"Также жизненно важно, чтобы внешнее финансирование бюджетной поддержки продолжалось на надлежащих льготных условиях для защиты макроэкономической стабильности и обеспечения финансирования проектов восстановления на условиях, соответствующих фискальной и долговой устойчивости", - говорится в релизе.

В Фонде подчеркнули, что, несмотря на войну, экономика Украины демонстрирует большую устойчивость, чем ожидалось, после резкого сокращения в 2022 году.

"Прогноз роста ВВП на 2023 год повышен до 1-3 процентов, поскольку внутренний спрос восстанавливается, инфляция замедляется, а золотовалютные резервы остаются высокими на фоне стабильной ситуации на валютном рынке. В целом макроэкономическая и финансовая стабильность сохраняется благодаря взвешенной политике, а также непрерывной и своевременной внешней поддержке", - добавили в Фонде.

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Напоминаем:

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл США).

Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Экономическая правда