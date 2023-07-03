Украина получила второй транш от МВФ на 890 миллионов долларов

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В общий фонд госбюджета Украины поступил второй транш в размере 890 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

Сейчас Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ)", - отчитываются в Минфине.

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"Благодаря предоставленным средствам мы можем и в дальнейшем сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Напоминаем:

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Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получит около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл США).

Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Экономическая правда