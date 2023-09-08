Новости 8 сентября: Маск обнародовал переписку с Федоровым, все имущество Коломойского арестовали

Об инфляции. Потребительские цены в Украине в августе 2023 года снизились на 1,4%, в результате чего инфляция в Украине в годовом измерении упала до 8,6%.

О переговорах ООН и РФ. ООН ведет тайные переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зерновой сделки террористическому режиму Владимира Путина будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.

О Коломойском. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 суток наложили арест на активы и имущество бывшего бенефициара Приватбанка - олигарха Игоря Коломойского.

Об экспорте зерна. Самолеты королевских ВВС в последние недели – после российских атак – защищают грузовые суда, перевозящие зерно из Украины.

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О Маске. Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму и заявил о "необходимости перемирия". Впоследствии стало известно, что миллиардер передал своему биографу частные сообщения от вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение.

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С копченым лососем, дор-блю или аперолем. Как украинское крафтовое мороженое конкурирует с классическим пломбиром

Кто и как производит крафтовое мороженое в Украине, какую долю оно занимает на рынке, и как этот бизнес переживает войну.

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