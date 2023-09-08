Відключення Starlink: Маск без дозволу передав біографу приватне листування з віцепрем’єром Федоровим

Facebook Mykhailo Fedorov

Американський мільярдер, засновник Tesla, SpaceX та власник X Ілон Маск передав своєму біографу приватні повідомлення від віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова без запиту на дозвіл.

Про це повідомляє Financial Times.

Федоров заявив виданню FT, що йому не було відомо про те, що Волтер Айзексон отримав і опублікував повідомлення в біографії Маска.

"Це не дуже красиво. Я ніколи демонстрував і не розповідав про наше листування публічно", — сказав Федоров.

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У своїй книзі Айзексон розповідає, як Маск втрутився, щоб перекрити українським військовим доступ Starlink до окупованої російськими військами української території. Втручання завадило таємній атаці українських військово-морських безпілотників на Чорноморський флот Росії в Севастополі, в окупованому Криму.

Біографія та відповідна колонка Айзексона у Washington Post у п’ятницю включає обмін текстовими повідомленнями, де Федоров благає Маска відновити зв’язок Starlink з українськими силами.

Федоров був шокований, коли FT показало статтю Post, але сказав, що, оскільки повідомленням вже рік, їх публікація навряд чи матиме оперативні наслідки.

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Після повідомлень ЗМІ в жовтні торік про перебої в роботі Starlink в Україні, Маск погодився відновити роботу українських сил, які діють поблизу російських.

Федоров сказав, що Маск сам сказав йому, що вимкнув сервіс Starlink на лінії фронту на південному сході України, коли Федоров попросив його фактично увімкнути зв’язок у Криму та до кордонів станом на 1991 рік.

"Коли увімкнув, то написав, що знову увімкнув", — додав Федоров.

Федоров, який неодноразово публічно дякував Маску за надання послуги Starlink, повторив свою подяку.

"Я думаю, що якби він цього не зробив, це була б катастрофа, ми б просто не змогли битися так, якби він цього не зробив", - зазначив міністр.

Федоров визнав тривалі та часті розмови через текстові повідомлення з Маском після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Міністр розповів, що після того, як Маск опублікував у Twitter повідомлення, яке Федоров сприйняв як проросійське, він написав текстове повідомлення мільярдеру.

"Я пояснив йому, що він не правий, що ми там, начебто, боремося за свою незалежність", - додав Федоров.

Газета зазначає, що тимчасове припинення роботи Starlink відбулося у вирішальний момент контрнаступу України восени минулого року, після повного відновлення контроль над окупованою Росією територією в Харківській області та відвоювати землі в напрямку Криму.

Нагадуємо:

Ілон Маск відреагував на інформацію про те, що він нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот у Севастополі. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України.

Раніше телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.