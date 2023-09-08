В Украине второй месяц подряд фиксируют дефляцию - Госстат

Потребительские цены в Украине в августе 2023 года снизились на 1,4%, в результате чего инфляция в Украине в годовом измерении упала до 8,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

После роста потребительских цен на 0,8% в июне и снижения на 0,6% в июле, в августе цены снизились на 1,4%.

С учетом того, что в августе 2022 года была зафиксирована инфляция 1,1%, в годовом измерении по итогам августа 2023 года инфляция снизилась до 8,6%. Для сравнения, в июле 2023 года инфляция составила 11,3%, в июне - 12,8%.

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Кроме этого, Госстат в августе второй месяц подряд зафиксировал базовую инфляцию на нулевом уровне.

С учетом того, что в августе 2022 года базовая инфляция составила 2,1%, в годовом измерении по итогам августа 2023 года она также снизилась до 10,0%. По итогам июля базовая инфляция составила 12,3%, по итогам июня - 13,7%.

С начала текущего года инфляция в стране составила 2,5%, базовая - 3,2%, уточнил Госстат.

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Напоминаем:

В конце июля Нацбанк Украины снова улучшил прогноз инфляции на этот год с 14,8% до 10,6%.

В 2022 году инфляция выросла до 26,6% с 10% в 2021 году, базовая инфляция - до 22,6% с 7,9%.