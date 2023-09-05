Новости 5 сентября: возвращение обязательного декларирования для чиновников и подозрение Фридману

О кадровых изменениях. Верховная Рада на заседании 5 сентября уволила с должности главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который должен занять должность министра обороны.

О требовании отменить санкции. Букмекерская группа Parimatch подала в суд на президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, введенные против компании в марте 2023 года.

О подозрении для Фридмана. Служба безопасности задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману.

Об обязательном декларировании. Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, однако реестр откроют через год.

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Об украинских беженцах. За первое полугодие 2023 года количество украинских беженцев за границей выросло на 300-500 тысяч человек. По состоянию на конец июня за границей находилось от 5,6 до 6,7 млн украинцев. Как раньше, большинство беженцев — это женщины и дети.

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