Рада поддержала увольнение председателя ФГИУ Умерова

Верховная Рада на заседании 5 сентября уволила с должности главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который должен занять должность министра обороны.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк в Telegram.

За проголосовали 302 народных депутата.

"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование", - добавил Железняк.

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Напоминаем:

Ранее в этот же день парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

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4 сентября Рустом Умеров, который должен занять место Алексея Резникова в должности министра обороны, подал в Верховную Раду заявление об освобождении от должности главы Фонда госимущества (ФГИУ).

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, его место должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

После этого Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра обороны Украины и выразил готовность отчитываться.