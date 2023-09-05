Ситуация с беженцами не улучшается, из Украины выехало еще до полумиллиона человек

За первое полугодие 2023 года количество украинских беженцев за рубежом выросло на 300-500 тысяч человек.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии со ссылкой на данные двух волн опроса беженцев, которое проводила компания Info Sapiens.

По состоянию на конец июня за рубежом находилось от 5,6 до 6,7 млн украинцев. Как и раньше, большинство беженцев - это женщины и дети.

В то же время растет количество мужчин. Между августом 2022 и мартом 2023 количество мужчин 18-64 лет, получивших статус временной защиты в ЕС, выросло на 200 тыс. При этом, кроме легальных путей, нельзя исключать и существенную долю тех, кто выехал незаконным способом.

Реклама:

Как показало исследование, новая волна беженцев стала следствием ударов по энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов, усилением ракетных атак в мае, а также подрыва Каховской ГЭС.

Подавляющее количество украинцев (63%), которые сейчас находятся за границей, планируют вернуться в Украину, но доля людей с такими намерениями падает.

Люди с высоким доходом до войны более склонны к возвращению, а люди с высоким доходом сейчас - менее склонны возвращаться.

Реклама:

Также студенты являются одной из крупнейших групп, которые хотели бы остаться за рубежом.

В целом большинство украинских беженцев довольны нынешней жизнью за рубежом, однако жизнь в Украине им нравилась больше.

В итоге, как показало исследование, за рубежом по разным сценариям могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4-0,6 млн человек больше, чем в расчетах на декабрь 2022 года. Вследствие этого украинская экономика может ежегодно терять от 2,7% до 6,9% ВВП.

Что касается географии беженцев, то, впервые с начала полномасштабного вторжения, Германия вышла на первое место по количеству украинских беженцев в ЕС (1,1 млн человек), Польша - вторая (976 тыс.). Германия является одной из стран, предоставляющих самые щедрые социальные выплаты для украинцев.

Согласно опросу, украинские беженцы существенно потеряли доходы с начала вторжения, однако материальное состояние понемногу восстанавливается. К тому же во всех странах ЕС увеличилась доля украинцев, которые работают.

Как государство может способствовать возвращению украинцев домой:

сотрудничать со странами ЕС - правительство должно донести, что помощь Украине в возвращении беженцев после войны будет большой поддержкой для ее экономики;

быстро восстанавливать разрушенное - чтобы украинцам из регионов, пострадавших от войны, было куда возвращаться;

пока идет восстановление, оказывать помощь людям из пострадавших и оккупированных регионов - в виде денежных выплат или субсидий на аренду жилья;

упростить поступление украинским школьникам за рубежом в украинские университеты - многие из них закончат среднее образование за рубежом, поэтому не будут иметь украинских документов о полном общем среднем образовании.

Напоминаем:

49% украинцев, которые переехали в ЕС после полномасштабного вторжения, не хотят там жить, но остаться хочет каждый третий. Это показало "Всеевропейское исследование украинцев в Европе", проведенное социологической группой "Рейтинг" 4-11 июля.