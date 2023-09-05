PariMatch подала в суд на Зеленского с требованием отменить санкции

Букмекерская группа Parimatch подала в суд на президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, введенные против компании в марте 2023 года.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда от 10 августа.

В постановлении говорится, что кипрская компания "Виплей Медиа Холдинг Лимитед" (Weplay Media Holding Limited), на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch, обратилась в Верховный Суд как суд первой инстанции с административным иском к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным и недействительным указ от 10 марта 2023 года о применении санкций.

"Исковые требования обоснованы тем, что деятельность истца (Weplay Media Holding Limited), который входит в украинскую группу компаний Parimatch, связана исключительно с владением объектами права интеллектуальной собственности (торговые марки, программное обеспечение) и долей в уставном капитале ООО "Покерматч.юа".

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По тексту искового заявления, истец не сотрудничает с государством-агрессором или Республикой Беларусь, их гражданами и/или резидентами; бенефициарными владельцами Weplay Media Holding Limited являются граждане Украины, а среди акционеров названной компании нет резидентов государства-агрессора, поэтому его деятельность, убеждает истец, не создает угроз национальной безопасности Украины", - говорится в постановлении.

В иске компания также отметила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Parimatch "прекратила любое сотрудничество с резидентами РФ" и "принимает все возможные меры для прекращения использования объектов интеллектуальной собственности на территории РФ".

Суд открыл производство по административному делу, а также постановил привлечь к участию в деле на стороне ответчика СНБО и СБУ.

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Суд назначил рассмотрение иска PariMatch на 5 сентября.

Напомним:

В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.

Среди 287 юридических лиц, попавших под санкции СНБО, есть три букмекерские компании, зарегистрированные в Украине.

Среди зарегистрированных в Украине букмекерских компаний под санкции попали "Твоя беттинговая компания" (1XBET), "Париматч" (PARIMATCH), "Плей Фан Инвестмент" (ФАН СПОРТ). Последней аннулировали лицензию в декабре 2022 года.

В компании "Париматч" отреагировали на введение против них санкций, назвав это экономическим и психологическим "терроризмом" в отношении компании и ее работников.

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Экономическая правда