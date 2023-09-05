Рада вернула обязательное декларирование для чиновников, но декларации откроют через год

Верховная Рада 5 сентября приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников.

Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 329 народных избранников.

В частности, было принято:

Реклама:

поправку, уточняющую перечень должностных лиц юридического лица публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство (246 голосов)

поправку о том, что если имущество указано в одной главе, но не указано в другой, то это не считается преступлением (247 голосов)

поправку, которая заключается в том, что если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять (239 голосов).

Как мы писали ранее, главная поправка о немедленном открытии деклараций не набрала нужное количество голосов (199 из 226).

Напоминаем:

В подготовленный ко второму чтению законопроект №9534 о возобновлении декларирования для чиновников внесена поправка о закрытости реестра деклараций еще на один год.

Реклама:

Законопроект №9534 Верховная Рада приняла в первом чтении 27 июля.

В меморандуме с МВФ по программе расширенного финансирования EFF принятие закона о возобновлении декларирования является структурным маяком со сроком исполнения в конце июля.