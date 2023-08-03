Новости 3 августа: подозрение Жеваго, из управления "Нафтогаза" забрали сеть АЗС Glusco

О Жеваго. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда владельцу группы "Финансы и кредит" - олигарху Кгостантину Жеваго.

Об АЗС Glusco. Национальное агентство по розыску и менеджеру активов, полученным коррупционным путем (АРМА), расторгло договор управления арестованной сетью АЗС Glusco с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

О "зерновом коридоре". Украинское правительство рассматривает возможность страхования судов и компаний, которые будут идти по "зерновому коридору".

О кредитах для большого бизнеса. Министерство экономики готовит новую кредитную программу, которая будет касаться крупного бизнеса, подобную действующей "Доступные кредиты 5-7-9", но с большими лимитами.

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О добыче газа. Группа "Нафтогаз" в этом году планирует увеличить добычу газа на 8%.

Эксклюзив ЭП

"Алло, Фридман? Ты не поверишь". Национализирует ли Украина "Киевстар"

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Российский олигарх Михаил Фридман до сих пор является совладельцем "Киевстара". Может ли из-за этого крупнейший мобильный оператор страны стать государственным?(укр)