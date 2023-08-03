Новости 3 августа: подозрение Жеваго, из управления "Нафтогаза" забрали сеть АЗС Glusco
О Жеваго. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда владельцу группы "Финансы и кредит" - олигарху Кгостантину Жеваго.
Об АЗС Glusco. Национальное агентство по розыску и менеджеру активов, полученным коррупционным путем (АРМА), расторгло договор управления арестованной сетью АЗС Glusco с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".
О "зерновом коридоре". Украинское правительство рассматривает возможность страхования судов и компаний, которые будут идти по "зерновому коридору".
О кредитах для большого бизнеса. Министерство экономики готовит новую кредитную программу, которая будет касаться крупного бизнеса, подобную действующей "Доступные кредиты 5-7-9", но с большими лимитами.
О добыче газа. Группа "Нафтогаз" в этом году планирует увеличить добычу газа на 8%.
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