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Минэкономики готовит подобную "5-7-9" кредитную программу для крупного бизнеса - Свириденко

Четверг, 3 августа 2023, 12:36 - Анастасия Жарикова

Министерство экономики готовит новую кредитную программу, которая будет касаться крупного бизнеса, подобную действующей "Доступные кредиты 5-7-9", но с большими лимитами.

Об этом рассказала первый вице-премьер – министерша экономики Юлия Свириденко, передает Forbes.

По ее словам, программа будет доступна, в частности, для компаний из сферы энергетики и будет фокусироваться на восстановлении критической инфраструктуры, например портовой.

"Уже смотрим на бюджетные возможности и общаемся с рынком", – добавляет вице-премьер.

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Как и в программе "Доступные кредиты 5-7-9", роль государства будет также заключаться в компенсации процентной ставки, но больше деталей новой возможной программы Свириденко не раскрыла.

Глава Минэкономики отметила, что Фокус действующей кредитной программы "5-7-9" должен оставаться на малом и среднем бизнесе. В настоящее время программа корректируется в зависимости от потребностей экономики.

"Когда был продовольственный кризис, программу расширяли на торговые сети. Недавно мы присоединили к программе производителей дронов и проекты энергоэффективности", – объяснила она.

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Напоминаем:

По состоянию на конец июня с начала большой войны бизнесы привлекли почти 30 тысяч доступных кредитов от государства.

Минэкономики бизнес кредиты
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Экономическая правда
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