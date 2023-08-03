АРМА забрало из управления "Нафтогаза" связанную с Медведчуком сеть АЗС Glusco

Национальное агентство по розыску и менеджеру активов, полученным коррупционным путем (АРМА), расторгло договор управления арестованной сетью АЗС Glusco с ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По результатам проведенных проверок эффективности управления активами АРМА установило факты систематического предоставления недостоверной информации о доходах от управления активами, что негативно влияет на объем поступлений, подлежащих перечислению в госбюджет.

Также было установлено систематическое нарушение управляющим АЗС обязательства по срокам представления отчетности о результатах управления активами.

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"Учитывая изложенное, АРМА сообщает о прекращении (разрыве) указанных договоров с Управителем - обществом с ограниченной ответственностью "Нафтогаз Ойл Трейдинг" со дня обнародования этого объявления", - отметили в АРМА.

АРМА срочно сообщила Кабмину о необходимости определения нового управляющего сети АЗС Glusco, который будет осуществлять деятельность в интересах государства.

Напоминаем:

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Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и менеджменту арестованных активов (АРМА) имеет подозрение, что ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которому Кабинет министров в прошлом году передал в управление арестованную сеть АЗС Glusco, не предоставляет или не оформляет должным образом информацию о деятельности указанной сети.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. Кроме АЗС, сеть насчитывает шесть нефтебаз.

С тех пор и до конца 2021 года сетью владел израильский бизнесмен Нисан Моисеев, связываемый с Виктором Медведчуком. Это подтверждал и сам Моисеев – говорил, что их связывают "дружеские отношения, а не деловые".

В марте 2021 года компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Медведчуком сеть АЗС Glusco, остановила поставки нефтепродукции на украинский рынок.

Одновременно с этим в компании Glusco и на ее АЗС прошли обыски – Служба безопасности заявила о разоблачении масштабной схемы по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. В результате суд наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых, в частности, находятся АЗС Glusco.

В мае 2022 года управляющим сети АЗС Glusco, согласно статье 21-1 Закона об АРМА, правительством определено ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг".