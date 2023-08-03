"Нафтогаз" планирует увеличить добычу на 8%

Группа "Нафтогаз" в этом году планирует увеличить добычу газа на 8%.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, передает Укринформ.

"Несмотря на войну, на сегодняшний день Нафтогаз смог сохранить объем газодобычи. Более того, в этом году мы планируем нарастить его - плюс 8% к прошлому году", - сказал Чернышев.

Глава компании добавил, что количество скважин увеличено вдвое, до 88 штук. При этом дополнительный дебит на одну скважину удалось увеличить в 1,5 раза – до 79 тыс. кубометров газа в день.

Реклама:

Кроме этого, "Нафтогаз" по состоянию на 31 июля "Нафтогаз" приобрел 0,7 млрд кубометров газа украинской добычи на площадке Украинской энергетической биржи.

Напоминаем:

"Укргаздобыча" провела капитальный ремонт 20-летней скважины, возобновив ее работу с высокими показателями - oдобавок она дает более 150 тысяч кубометров газа.

Реклама: