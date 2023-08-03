Взятка в $2,7 млн главе Верховного суда: САП и НАБУ объявили о подозрении олигарха Жеваго
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении в предоставлении взятки председателю и судьям Верховного суда владельцу группы "Финансы и кредит" - олигарху Кгостантину Жеваго.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Правоохранители установили наличие контактов бизнесмена-собственника группы "Финансы и кредит" с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовалось как "бекофис" для маскировки преступной деятельности в Верховном Суде.
Адвокат исполнил роль посредника в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.
В 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако им было отказано в удовлетворении требований.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном Суде. В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн долларов США – судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг)", – добавили в САП.
Уже 19 апреля Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.
15 мая Председатель ВС и адвокат был разоблачен "на горячем" во время получения второго транша взятки - 450 тысяч долларов.
В САП отметили, что ввиду того, что Жеваго на момент совершения преступления и в настоящее время находится на территории Французской Республики, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи.
Напоминаем:
15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки почти в 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
Прессслужба Константина Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки председателю или судьям Верховного суда.
Суд отправил под стражу адвоката Олега Горецкого по делу о взятке главе ВСУ Князеву от бизнесмена Жеваго.