Украина планирует взять на себя все страховочные риски, связанные с "зерновым коридором"

Украинское правительство рассматривает возможность страхования судов и компаний, которые будут идти по "зерновому коридору".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Премьер отметил, что сейчас обсуждается возможность взятия государством на себя таких рисков в Черном море по примеру с Дунаем.

"Украина как государство за счет бюджета решением правительства застраховала все торговые суда, которые осуществляют экспорт и импорт товаров через Дунайские порты. Сейчас мы в правительстве обсуждаем и, уверен, примем решение по страхованию судов и соответствующих компаний, которые будут идти по "зерновому коридору", - сказал Шмыгаль.

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Однако, по его словам, даже в этом случае Украина будет нуждаться в поддержке партнеров.

"Конечно, это сработает один раз. Мы понимаем, что если россияне затопят или взорвут какое-то торговое судно, это колоссально усложнит нашу работу по привлечению партнеров к "зерновому коридору". Поэтому нужна поддержка партнеров, чтобы этого не произошло", - подчеркнул он.

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Только за минувшие сутки уже два судна отказались швартоваться в порту "Измаил" после атаки РФ.

В ночь на среду, 2 августа, в результате российской атаки на морской порт "Измаил" и инфраструктуру "Украинского Дунайского пароходства" было уничтожено 40 тыс. тонн зерна, на которое ожидали страны Африки, Китая и Израиля.