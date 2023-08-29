Новости 29 августа: подозрения из-за завладения аэропортом "Одесса", Apple готовится презентовать iPhone15

О подозрениях Грановскому и Кауфману. НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, которая завладела имуществом "Международного аэропорта "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.

Об Apple. Компания Apple объявила, что 12 сентября проведет пресс-заход в своей штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния, США) где, как ожидается, представит новые iPhone.

О новом газовом месторождении. "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в миллиард кубометров голубого топлива.

О КРАИЛ. В Министерстве цифровой трансформации надеются, что Верховная Рада ускорит рассмотрение предложенного ими законопроекта о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Реклама:

О Raiffeisenbank в РФ. Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisenbank в РФ.

Эксклюзивы ЭП

Панамский канал пересыхает и это стоит миру миллиарды долларов. Что происходит?

Реклама:

Что происходит в Панамском канале и какие угрозы существуют для мировой торговли? (укр)

Спасти наследие от ракет. Как технологии помогают сохранить архитектурные памятники страны

Даже после прямого попадания ракеты будет шанс на восстановление. Как в Украине создают цифровые копии архитектурного наследия и для чего. (укр)