В Чехии проверяют деятельность Райффайзен Банка в России на финансирование терроризма

Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisenbank в РФ.

Об этом сообщает Чешское телевидение, передает Укринформ.

Отмечается, что жалобу против банка подала Ассоциация по правам граждан и предпринимателей. Организация подозревает Raiffeisenbank в поддержке терроризма и финансировании агрессии из-за того, что компания осталась на российском рынке и платит там, в частности, налоги.

Австрийская группа Raiffeisenbank International является крупнейшим европейским банком, еще оставшимся в России.

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Российское представительство банка сообщило о росте прибыли на девять процентов в первой половине 2023 года. На это обращает внимание Либор Малечек, инициатор жалобы.

"Как это возможно, чтобы мы вдруг обнаружили в бухгалтерских документах, что они отдают сотни миллионов на терроризм, в поддержку военной машины?" – обратил внимание инициатор жалобы Либор Малечек.

Кроме того, группа клиентов банка в Чехии запустила петицию за выход банка из России.

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"Идея расплачиваться той же платежной картой, как, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии для нас невыносима", - заявил автор петиции Ладислав Пелцл.

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Напоминаем:

Райффайзен Банк Интернешнл (Raiffeisen Bank International) откладывает планы выхода из России, в то время как Австрия усиливает свою защиту давних связей с Москвой.