Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения

фото: цтс

НАБУ и САП заявили о разоблачении группы, которая завладела имуществом "Международного аэропорта "Одесса" стоимостью 118 млн грн и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 годов в размере более 2,5 млрд грн.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

По данным следствия, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом аэропорта "Одесса" - для этого зарегистрировали ООО, которое должно было основать совместное общество с Одесским городским советом (ОГС) с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн.

"Получение согласия депутатов ОГС на создание общества обеспечил тогдашний городской голова, рассказав о якобы планах соучредителя инвестировать в развитие аэропорта. Кроме того чиновник совершил служебный подлог, что предоставляло подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОГС общество в обход конкурса.

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Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе", - говорится в сообщении.

По договору "инвесторы" обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Но большая часть внесенных средств из-за действий участников схемы стала предметом залога и была заблокирована банком, то есть не подлежала использованию. Новый терминал построили за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще, подчеркивают в НАБУ.

В НАБУ добавляют, что в результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн.

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О подозрении сообщили:

двум одесским бизнесменам-соорганизаторам схемы (по данным источников УП, речь идет о Борисе Кауфмане и Александре Боруховиче (Грановском);

бывшему мэру Одессы (по данным источников УП, подозрение получил Алексей Костусев);

бывшему и.о. заместителя мэра Одессы (речь идет об Анатолии Орловском);

директору ООО (по словам источников УП, речь идет о директоре ООО "Одесса аэропорт девелопмент" Алексее Кочанове.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним:

В 2011 году ЭП писала о сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом. Тогда сессия городского совета проголосовала за создание нового предприятия - ООО "Международный аэропорт "Одесса", контрольная доля которого принадлежала частной структуре "Одесса эйрпорт девелопмент".

Как писала ЭП, за этой компанией стоят одесские предприниматели Александр Борухович (Грановский) и Борис Кауфман.

Читайте подробнее: Как Костусев лишился одесского аэропорта

В декабре 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали в Одессе бизнесмена Бориса Кауфмана и экс-нардепа Александра Грановского (Боруховича) по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников.

Их взяли под стражу с альтернативным залогом в 129 и 124 млн грн соответственно. После внесения залога они вышли из СИЗО.

Экономическая правда