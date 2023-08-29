Ликвидация КРАИЛ: в Минцифре надеются на ускорение рассмотрения инициативы в Раде

В Министерстве цифровой трансформации надеются, что Верховная Рада ускорит рассмотрение предложенного ими законопроекта о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом ведомство сообщило на запрос liga.net.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

"Мы последовательно цифровизируем государство, и КРАИЛ не исключение. Сейчас наши совместные усилия сосредоточены на внедрении системы онлайн-мониторинга, онлайн-получении лицензий на деятельность и оборудование. Надеемся, что после перехода КРАИЛ в "цифру" парламент ускорит рассмотрение законопроекта №9256", – говорится в сообщении.

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Проект закона №9256 о внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей был зарегистрирован в парламенте 1 мая.

По мнению главы Минцифры Михаила Федорова, принятие законопроекта позволит избавиться от человеческого фактора в выдаче лицензий игорному бизнесу. А процесс выдачи лицензий станет автоматическим и будет происходить по четким критериям.

Напоминаем:

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Минцифры предлагает Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и автоматизировать выдачу игорной лицензии - правительство поддержало соответствующий законопроект, и оно отправляется на рассмотрение в парламент.

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый раскритиковал идею ликвидировать его ведомство, заявив, что предложенные изменения – "это, по сути, действующие нормы законодательства".