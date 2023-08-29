Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15

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Компания Apple объявила, что 12 сентября проведет пресс-заход в своей штаб-квартире в Купертино (штат Калифорния, США) где, как ожидается, представит новые iPhone.

Об этом пишет CNBC.

Apple начала рассылать журналистам приглашения на презентацию новых устройств 12 сентября 2023 года. Событие будет транслироваться на сайте Apple с 20:00 по киевскому времени.

"Ожидается, что новые модели iPhone, которые, вероятно, будут называться iPhone 15, будут использовать зарядный порт USB-C после того, как в октябре ЕС принял исторический закон, требующий от всех мобильных телефонов, планшетов и камер, которые продаются в ЕС, использовать USB-C для проводной зарядки, с конечным сроком введения в действие 28 декабря 2024 года", - пишет издание.

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Компания также может анонсировать новые модели Apple Watch на этом мероприятии, включая обновленную версию высококлассного Apple Watch Ultra.

На сентябрьском мероприятии Apple также обычно выпускает новую версию iOS для iPhone. В этом году программное обеспечение iOS 17, в частности, предусматривает более визуальный идентификатор абонента и лучшую автокоррекцию.

Напомним:

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Корпорация Apple планирует старт продаж нового смартфона iPhone 15 на 22 сентября.

Экономическая правда