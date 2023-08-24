Новости 24 августа: табачные компании – международные спонсоры войны, злоупотребление на закупках на 62 млн

О злоупотреблении на закупках. НАБУ и САП разоблачили злоупотребления на закупке "Укрзализныцей" продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения на 62,5 миллиона гривен. К схемам причастны эксзамминистра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

О коррупции в медучреждениях. Детективы Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили должностных лиц медучреждений в присвоении бюджетных средств.

О спонсорах войны. НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие мировые табачные компании: Philip Morris International и Japan Tobacco International. Обе компании продолжают вести бизнес в России и платить в бюджет значительные налоги.

О ритейле. Шведский fashion-ритейлер H&M планирует начать постепенное возобновление работы в Украине с ноября 2023 года.

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