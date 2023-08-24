НАПК внесло в перечень спонсоров войны две мировые табачные компании

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны две ведущие мировые табачные компании: Philip Morris International и Japan Tobacco International. Обе компании продолжают вести бизнес в России и платить в бюджет значительные налоги.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Американская Philip Morris International свою продукцию более чем в 180 странах мира. Самые известные марки продукции: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагрева табака IQOS).

В России Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО "Филипп Моррис Ижора" в Ленинградской области и филиалом АО "Филипп Моррис Ижора" "Филипп Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре, а также организацией ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг" из филиала примерно в 100 городах страны.

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Доля рынка торговых марок "Филипп Моррис Интернешнл" в России в 2019 году составила 30,1%.

В НАПК отмечают, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем удерживается и российская армия.

В настоящее время совокупный объем инвестиций Philip Morris International в России превышает 2 млрд. дол. Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения России в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. Налог на прибыль в бюджет агрессора было уплачено на сумму более 136 млн дол.

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Стоит отметить, что еще в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию. Однако все попытки продать российский бизнес вроде бы не имели успеха, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет", - добавили в Агентстве.

Japan Tobacco International (JTI) является несомненным лидером табачного рынка в России (доля компании на рынке составляет около 34,9%) и является одной из крупнейших FMCG-компаний в стране по объему продаж.

В портфель компании на российском рынке входят международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" и другие.

За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику РФ превысили 4,6 миллиарда долларов. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета России.

В 2022 году российский рынок генерировал около 2 млрд долл. для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год.

Несмотря на то, что представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в РФ, компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в России.

Напоминаем:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило письма руководителям международных компаний из списка спонсоров войны с приглашением посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны, поскольку она продолжает активно работать в России.