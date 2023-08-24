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БЭБ разоблачило схему присвоения средств на закупках в медучреждениях: проверяют причастность Дубинского

Четверг, 24 августа 2023, 15:18 - Экономическая правда

Детективы Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили должностных лиц медучреждений в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Правоохранители установили, что на протяжении 2021-2023 годов руководители этих медучреждений заключили ряд договоров на покупку фармацевтической продукции с подконтрольной частной компанией. Закупочные цены в редких случаях были завышены в 8 и более раз.

Во время проведения обысков в больницах детективы БЭБ изъяли тендерную документацию и оригиналы и копии финансово хозяйственных документов. В настоящее время документы направлены на экономическую экспертизу для установления фактических убытков нанесенного государству.

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Правоохранители устанавливают детали схемы и проверяют информацию о причастности Народного депутата к координациям действий указанных лиц.

По данным источников ЭП, речь идет о народном депутате Александре Дубинском.

Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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База, деньги, полтомографа. Схемы Дубинского в областной медицине

БЭБ
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