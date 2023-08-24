БЭБ разоблачило схему присвоения средств на закупках в медучреждениях: проверяют причастность Дубинского

Детективы Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили должностных лиц медучреждений в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Правоохранители установили, что на протяжении 2021-2023 годов руководители этих медучреждений заключили ряд договоров на покупку фармацевтической продукции с подконтрольной частной компанией. Закупочные цены в редких случаях были завышены в 8 и более раз.

Во время проведения обысков в больницах детективы БЭБ изъяли тендерную документацию и оригиналы и копии финансово хозяйственных документов. В настоящее время документы направлены на экономическую экспертизу для установления фактических убытков нанесенного государству.

Реклама:

Правоохранители устанавливают детали схемы и проверяют информацию о причастности Народного депутата к координациям действий указанных лиц.

По данным источников ЭП, речь идет о народном депутате Александре Дубинском.

Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Реклама:

Читайте также: Под наблюдением "слуг народа". Как в больницах Киевщины распределяют миллионы и воюют за влияние и при чем здесь Дубинский

База, деньги, полтомографа. Схемы Дубинского в областной медицине