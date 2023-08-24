Скрытый импорт на миллиарды долларов. На что Украина тратит валюту?

Завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів золотовалютні резерви держави зросли до рекордних рівнів: 1 серпня 2023 року вони становили 41,72 млрд дол. Саме із золотовалютних резервів Нацбанк продає валюту для задоволення попиту імпортерів та населення.

"Ми отримуємо мільярди доларів щомісяця. Ці кошти одразу підвищують наш рівень споживання, але це генерує шалений імпорт. Ми від партнерів отримали кошти і вони пішли в товари та послуги, які ми купили в партнерів. У них є робочі місця, вони платять податки, розвивають бізнес, інтелектуальний потенціал, а ми, на жаль, просто все проїдаємо", – заявив раніше в інтерв'ю ЕП міністр фінансів Сергій Марченко.

Зростання імпорту в першому півріччі порівняно з цим же періодом 2022 року пояснюється відновленням логістичних ланцюжків. Інший фактор – знищення низки підприємств, продукцію яких довелося заміщувати закордонними товарами.

Як так сталося, що в країни, з якої виїхали до 6 мільйонів осіб, витрати на імпорт на рівні одного з найуспішніших для економіки 2021 року? Часткове пояснення – 2 млрд дол прихованого імпорту.

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Яку продукцію імпортувала Україна

Що країна купує за кордоном і які зміни в структурі імпорту відбулися за час великої війни? Щоб це з’ясувати, ЕП проаналізувала дані Держстату за перше півріччя 2023 року та аналогічні періоди двох попередніх років. За першу половину року Україна імпортувала товарів на 30,5 млрд дол. Це на 2,5% менше, ніж за відповідний період 2021 року, і на 21% більше, ніж у 2022 році.

Порівняно з 2022 роком зросли майже всі статті імпорту за вартістю. Винятком є лише пальне, імпорт якого в грошовому вимірі зменшився на 8%. Це можна пояснити високими цінами на нафту та нафтопродукти у 2022 році та знищенням росіянами нафтопереробних заводів на Полтавщині та Харківщині.

За шість місяців 2023 року Україна придбала за кордоном пального майже на 6 млрд дол. Протягом останніх трьох років пальне є найбільшою статтею імпорту.

В останні два роки імпорт автівок, тракторів та моторного транспорту став другою найбільшою статтею – 3 млрд дол. Це пояснюється збільшенням потреб військових та знищенням росіянами техніки українських аграріїв. У 2022 році навіть попри митні пільги загальна вартість ввезених авто знизилася на 12% у річному вимірі, у 2023 році вартість імпортованого транспорту зросла на 16%.

З огляду на одну з найважчих зим в українській історії імпорт електричних машин став третім за обсягом – майже 3 млрд дол. До цієї категорії належать, зокрема, генератори, акумулятори, інвертори, трансформатори, павербанки. Порівняно з 2021 роком, за шість місяців 2023 року імпорт у категорії електричних машин зріс на 9%. Зростання порівняно з 2022 роком становить 40%.

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Три наступні за величиною статті імпорту скоротилися порівняно з 2021 роком на 20-40%. Ідеться про обладнання для обробки полів, комп’ютери та побутову техніку (2,2 млрд дол), пластмаси і гуму (1,8 млрд дол), ліки (0,9 млрд дол).

Порівняно з 2022 роком низка споживчих статей суттєво зросла, про що, ймовірно, і казав Марченко. Наприклад, на 20% підвищилися обсяги ввезення одягу, на 60-80% – килимів і текстильних волокон, на 120% – шовку. Алкогольних та безалкогольних напоїв імпортували на 110% більше, ніж у 2022 році.

Разом з тим, деяке зростання імпорту зумовлене знищенням потужностей, окупацією територій та екологічними катастрофами. Наприклад, через окупацію Херсонщини та частини Запоріжжя закупівлі овочів за кордоном зросли на 20%. До цих проблем доклалися нестача добрив та ліквідності у фермерів.

До вимушеного зростання можна віднести й продукцію металургії. Так, імпорт чорних металів у 2023 році зріс на 54% відносно першого півріччя 2021 року.

Структура імпорту свідчить і про зростання обсягів закупівлі товарів, пов’язаних із супротивом російській агресії. Так, імпорт літальних апаратів збільшився на 195% проти першої половини 2021 року і на 150% – проти аналогічного періоду 2022 року. Також зріс імпорт пороху та вибухових речовин – на 180% проти обох років.

У 2023 році в статистиці з’явився пункт "Зброя та боєприпаси". Дані там зовсім мізерні – лише 34 млн дол за пів року. Імовірно, це не все.

Сховані статті

Під час порівняння даних Держстату і Держмитслужби виявилася розбіжність. За інформацією служби статистики, у першому півріччі Україна імпортувала товарів на 30,4 млрд дол, але якщо скласти всі категорії, вийде 28,3 млрд дол.

У попередні два роки також спостерігалася розбіжність, але зростати вона почала після початку великої війни. У першій половині 2021 року йшлося про 12,6 млн дол, у 2022 році – про 867 млн дол, а в 2023 році – про 2,1 млрд дол.

За даними митниці, ця цифра ще більша. За першу половину 2023 року мова йде про 2,5 млрд дол у категорії "інше" – єдиній, структуру якої неможливо переглянути. У гривневому еквіваленті йдеться про майже 100 млрд грн.

Звісно, це не обовʼязково зброя чи дотичні товари. У цю суму можуть входити гуманітарна допомога або інші товари. Хай там як, а факт є фактом: в українському імпорті зростає прихована частина.