НАБУ разоблачило схему на закупках продуктов на 62,5 млн: подозревают топ-чиновников двух министерств

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили злоупотребления на закупке "Укрзализныцей" продуктов для обеспечения потребностей государства в период военного положения на 62,5 миллиона гривен. К схемам причастны эксзамминистра экономики и первый заместитель министра аграрной политики.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения России возникла потребность в закупке пищевой продукции для обеспечения неотложных потребностей государства в условиях военного положения.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд ОВА за счет АО "Укрзализныця" продукции по значительно завышенным ценам у избранной компании.

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Эта же фирма закупала продукцию по рыночным ценам у польского производителя через контролируемую фирму-посредницу, связанную с родством с руководителем первой компании. Стоимость килограмма товара при этом искусственно увеличивалась ориентировочно на 150% (с 30 до 75 грн).

"Топ-чиновник, злоупотребляя властью и служебным положением, обеспечило согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет первой компании.

В НАБУ отмечают, что топчиновник знал о реальной стоимости продукции на внутреннем рынке, поскольку он регулярно получал данные государственной службы статистики по фактическим ценам на рынке. А также отдавал себе отчет в приобретении продукции у украинских производителей, но сознательно игнорировал этот факт.

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Таким образом, из-за действий чиновника с марта по август 2022 года АО "Укрзализныця" переплатило ООО 1 свыше 28,8 млн грн (с НДС).

В этот же период с участием упомянутого в первом эпизоде топ-чиновника развертывалась аналогичная схема. Продукты питания для нужд государства закупались по завышенным ценам другой подконтрольной компании.

Она же через "свою" фирму-посредницу покупала продукцию у турецкого производителя по рыночным ценам.

"Как и в первом эпизоде, завышение цены происходило именно на этапе продаж продукции одной подконтрольной компанией другой, а каждый килограмм удорожался почти на 100% (с 30 грн до 55 грн)", - добавили в НАБУ.

Для обеспечения закупки продукции у второй подконтрольной компании к схеме кроме первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия также привлекли действующего на тот момент заместителя министра экономики.

Отмечается, что он, в частности, скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей.

Из-за действия схемы в период с марта по август 2022 года АО "Укрзализныця" переплатило подконтрольной участникам схемы компании 33,7 млн грн.

После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации. Также обнаружены черновые записи у одного из участников сделки со схемой распределения неправомерной выгоды.

По итогам этих двух эпизодов АО "Укрзализныця" понесла убытки в размере 62,5 млн грн.

НАБУ

Обоим чиновникам уже сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Несмотря на то, что в релизе НАБУ не называет имен подозреваемых, приведенная информация свидетельствует о том, что речь идет о первом заместителе министра аграрной политики Тарасе Высоцком и экс-заместителе министра экономики Александре Грибане (сейчас занимает должность советника министра экономики).