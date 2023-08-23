Новости 23 августа: Индия совершила посадку на Луну, КНДР приоткрывает границы

О Луне. Индия стала первой страной, которая посадила космический корабль возле южного полюса Луны после того, как попытка России приземлить свой шаттл "Луна-25" в этом же районе закончилась неудачей из-за неисправности двигателя

О КНДР. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын разрешил регулярные полеты в две дружественные КНДР страны - Китай и Россию, и наблюдатели связывают это с опасениями массового голода.

О Дунае. В результате очередной атаки России на порты Дуная, состоявшейся ночью на 23 августа, уничтожено 13 тыс. тонн зерна для Египта и Румынии, повреждена зерновая и портовая инфраструктура.

О санкциях. Одним из возможных каналов поставки в Россию запчастей для самолетов Airbus и Boeing, которые составляют основное количество авиапарка РФ и обслуживание которых попало под санкции после начала полномасштабного вторжения в Украину, могут быть россияне, имеющие родственные связи за рубежом.

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О торговле. Страховые компании уведомили фрахтователей судов, работающих в черноморских портах России, о повышении дополнительных платежей, известных как "премии за риск в зоне военных действий"

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