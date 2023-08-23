Страховики підвищили тарифи для танкерів, які експортують російську нафту Чорним морем - ЗМІ

Страхові компанії повідомили фрахтувальників суден, що працюють у чорноморських портах Росії, про підвищення додаткових платежів, відомих як "премії за воєнні ризики".

Про це Reuters повідомили чотири трейдери.

Торік після початку військового вторгнення Росії в Україну до загальної вартості страхування танкерів була додана надбавка за військовий ризик.

Воєнні дії в акваторії російських і українських чорноморських портів загострилися після розриву Росією чорноморської "зернової ініціативи" в середині липня.

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Нещодавно Росія повідомила про кілька нападів на свої чорноморські порти. За словами трейдерів, наразі атаки не вплинули на завантаження нафти з чорноморських портів Росії, але ризики зростають.

Премію за воєнний ризик було збільшено з приблизно 1% вартості вантажу до приблизно 1,2-1,25%.

Підвищення означає, що кожен рейс коштуватиме на 200 тис доларів США за один танкер Suezmax (може перевозити 120-200 тис тонн) більше, якщо російська нафта постачатиметься до Індії.

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Хоча ця сума невелика, вона збільшує загальні витрати Росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 року через санкції.

На піку російської кризи поставок і санкцій російські компанії платили до 20 млн дол за танкер на страхування витрат на доставку та фрахт, що становило більше третини вартості кожного вантажу.

Трейдери додали, що підвищення стосувалося в основному вантажів, що перевозять російську нафту та продукти, тоді як премія вантажів, що перевозять обсяги казахського походження, загалом стабільна на рівні 1%.

"Обсяги, що надходять з Росії, пов’язані з вищими ризиками, ніж інші, хоча поточна ситуація дає страховикам багато підстав підвищувати ціни для тих, хто працює в російських чорноморських портах", — додав один із співрозмовників агентства.

Зернові трейдери висловлюють занепокоєння щодо безпеки поставок зерна, а підвищення премії за військовий ризик для нафтових танкерів свідчить про те, що занепокоєння поширилося на ширші ринки.

Загальні завантаження сирої нафти з чорноморського російського порту Новоросійськ та терміналу КТК становлять близько 2% світових поставок. Експорт нафтопродуктів з чорноморських портів Росії становить близько 4 млн тонн на рік.

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Нагадуємо:

Внаслідок атаки безпілотника на російський військово-морський корабль "Оленегорский горняк" поблизу Новоросійська, експорт російської нафти, який є одним з джерел фінансування війни РФ проти України, опинився під загрозою.