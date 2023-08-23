РФ може постачати запчастини для літаків через росіян, які мають родичів за кордоном - Reuters

Одним з можливих каналів постачання в Росію запчастин для літаків Airbus та Boeing, які складають основну кількість авіапарку РФ і обслуговування яких потрапило під санкції після початку повномасштабного вторгнення в Україну, можуть бути росіяни, що мають родинні зв’язки за кордоном.

Про це пише агентство Reuters, яке проводило розслідування, яким чином Росія відновлює свій авіапарк після введення санкцій, та виявило приклад на підтвердження цієї версії.

Так, згідно з даними митниці, принаймні один російський перевізник - Nordwind Airlines, використовував родинні зв’язки для закупівлі деталей для 12 літаків Airbus і 15 літаків Boeing.

Згідно з документами, авіакомпанія, що належить російській підприємці Каріне Букрей, імпортувала сотні деталей через компанію Ramses Turizm, яка розташована в турецькому курортному місті Анталія та належить чоловікові Букрей Рамазану Акпінару.

Реклама:

Nordwind і Bukrey не відповіли на прохання про коментарі. Але одразу після цього Nordwind припинив отримувати запчастини від Ramses Turizm.

Проте імпорт запчастин продовжився через іншу турецьку компанію Na Havacilik ve Teknik, яка також базується в Анталії. Причому, ця компанія виявилася заснованою лише в серпні 2022 року.

Ще один спосіб, винайдений росіянами, щоб закупати запчастини для своїх літаків, який виявило Reuters, це купівля бувших у вжитку деталей через "дружні країни".

Реклама:

Це продемонстрував випадок з літаком Airbus "Уральських авіаліній", який в листопаді минулого року через несправності не зміг злетіти з Єкатеринбурга, але через три дні отримав дуже важливу запчастину виробництва американської компанії Northrop Grumman.

Серійний номер приладу свідчить про те, що деталь виготовили в жовтні 2008 року. Її використовували на різних літаках, зокрема в Саудівській Аравії шість років тому.

І таким чином "Уральським авіалініям" надходить все більше важливих американських деталей.

В іншому розслідування не показало чогось нового.

Митні документи, які вивчало агентство, показують, що деталі потрапляють до Росії через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай і Киргизстан – жодна з яких не схвалила західні санкції проти Росії.

Багато компаній, які займаються цією діяльності, були створені після 2022 року.

Загалом, з травня минулого року, коли почали діяти більшість обмежень на торгівлю та експорт України в США та Європі, до кінця червня цього року до російських авіакомпаній надійшло авіазапчастин щонайменше на 1,2 мільярда доларів.

Причому, сума в 1,2 мільярда доларів суттєво недооцінює реальну вартість авіазапчастин, імпортованих протягом досліджуваного Reuters періоду. Це лише поставки, призначені безпосередньо для російських авіакомпаній або їхніх підрозділів технічного обслуговування. Але є також докази поставок частин літаків, які в Росії закуповують компанії начебто не пов'язані з авіагалуззю.

Голова московського авіаційного аналітичного центру "АвіаПорт" Олег Пантелєєв заявив Олег Пантелєєв, що російські авіакомпанії "розв'язали проблему" роботи під західними санкціями.

"Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити. Через два-три місяці були знайдені нові канали постачання, а через шість-дев'ять місяців з'явилося досить багато альтернатив, що дозволило знизити ціни та терміни доставки", - сказав він.

Нагадуємо:

Російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus та Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. І понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які не отримали назад своє майно після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Хоча російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та країн-союзників, вони збільшили кількість послуг до Таїланду, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої льотної придатності.