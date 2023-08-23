Всі розділи
Укр / Рус

Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду

Середа, 23 серпня 2023, 18:31 - Лія Ільченко

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дозволив регулярні польоти до двох дружніх КНДР країн - Китаю та Росії, і спостерігачі пов'язують це з побоюваннями масового голоду.

 Про це пише Bild.

"Протягом останніх трьох років громадяни Північної Кореї жили в цілковитій ізоляції: такі заходи були введені під приводом пандемії коронавірусу. Тепер північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дозволив регулярні польоти до двох дружніх КНДР країн - Китаю та Росії", - повідомляє видання. 

Деякі спостерігачі пов'язують таку поведінку північнокорейської влади з наслідками тропічного шторму Ханун, який пошкодив багато об'єктів інфраструктури та затопив сільськогосподарські угіддя на території КНДР. 

Реклама:

"Існують навіть ризики того, що на Північну Корею чекає масовий голод - як уже траплялося в історії цієї країни", - пише видання. 

"Економічні причини, безумовно, відіграють роль у поступовому відкритті економіки, яке може початися зараз. Зокрема, постачання продовольства різко погіршилося під час коронавірусної ізоляції", - каже голова офісу Фонду Фрідріха Науманна в Сеулі Фредерік Шпор. 

Раніше китайські та російські представники приїхали з офіційним візитом до Пхеньяну, щоб стати глядачами параду, приуроченого до 70-річчя з моменту закінчення Корейської війни. 

Реклама:

"Іноземні делегації були першими іноземцями, які побачили Північну Корею за останні роки", - зазначає видання. 

Перший же регулярний рейс авіакомпанії Air Koryo після довгої перерви приземлився в Пекіні 22 серпня. 

За даними сайту NK News, який спеціалізується на Північній Кореї, у п'ятницю, 25 серпня, відбудеться перший після пандемії рейс Владивосток - Пхеньян.

Нагадаємо:

Відкриття кордонів з "дружніми державами" не завадили елітній групі північнокорейських хакерів таємно зламати комп'ютерні мережі російської компанії "НПО Машинобудування", що виробляє гіперзвукові ракети.

КНДР економіка
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Хакери з КНДР зламали провідного російського виробника ракет – Reuters 8 серпня 2023, 09:20
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН 14 червня 2023, 16:08
Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР 1 лютого 2023, 17:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті