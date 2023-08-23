Нічна атака Росії на порти Дунаю знищила зерно, що призначалося для Єгипту та Румунії

У результаті чергової атаки Росії на порти Дунаю, що відбулася вночі на 23 серпня, знищено 13 тис тонн зерна, пошкоджена зернова та портова інфраструктура.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Чергова атака Росії на порти Дунаю. 13 тис тонн зерна знищено Росією в результаті атаки шахідів на порт Ізмаїл. Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура", - зазначив Кубраков.

"Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії", - повідомив віцепрем'єр.

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Він наголосив, що Росія системно б’є по зернових ємностях і складам для зупинки агроекспорту - це вже восьма атака з початку виходу РФ із зернової угоди.

"Сьогодні вже восьма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії з Зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис тонн зерна. Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені й 35 тис тонн знищеного там зерна", - наголосив Кубраков.

За його словами, зупинити атаки РФ - це має бути мета не лише України.

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"Світ має зрозуміти, атаки на зернову інфраструктуру – це атаки на країни Африки та Азії, яким вже не вистачає їжі. Це атаки на продовольчі світові ринки, які вже відреагували підвищенням ціни на пшеницю через нестачу українського продовольства після зупинки Зернової ініціативи та атак по портах Дунаю", - зазначив урядовець.

"Не допустити більших руйнувань – це задача не лише України, а і світу. Потужні системи захисту для наших портів - це те, що може зламати їхні плани. Україна бореться і світ має боротися разом з нами", - додав він.

Нагадуємо:

У ніч на 23 серпня росіяни три години атакували "Шахедами" Одещину, пошкоджено зерносховища та виробничо-перевантажувальні комплекси.

В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано.