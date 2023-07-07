Новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ, "Укрэнерго" просит снизить пользование кондиционерами

О МВФ. Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал обновленный Меморандум после первого пересмотра программы расширенного финансирования Украины EFF, добавив 4 структурных маяка.

Об "Укрэнерго". НЭК "Укрэнерго" зафиксировало наивысшее потребление электроэнергии за первую половину лета 6 июля в 16:00 – украинцев просят уменьшить использование кондиционеров и мощных приборов.

О "Газпроме". В России грозятся санкциями за продолжающиеся арбитражные разбирательства "Нафтогаза Украины" с российским "Газпромом".

О Коломойском. Игорь Коломойский подал заявление о вступлении третьей стороной в судебное дело о конфискации активов VS Energy, истцом в котором выступает Министерство юстиции, а ответчиками - подсанкционные российские олигархи Александра Бабаков, Евгений Гинер и Михаила Воеводина.

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О Полтавском ГОКе Жеваго. Печерский суд Киева избрал меры пресечения руководству Полтавского ГОКа, принадлежащего Ferrexpo беглого олигарха Константина Жеваго, и фирмы-прокладки - содержание под стражей или залог от 2 до 60 миллионов гривен.

Пресс-служба Константина Жеваго заявляет, что сообщения о мерах пресечения должностным лицам "Полтавского горно-обогатительного комбината" по уголовному делу о якобы реализации отходов добычи железной руды, содержат манипулирование общественным мнением.

Эксклюзив ЭП

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"Конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет": у Threads за первый день более 30 миллионов пользователей, Маск будет судиться

Как новая соцсеть от Meta завоевывает мир, почему ее называют конкурентом Twitter и что заставило Маска от шуток о Threads перейти в наступление в суде. (укр)