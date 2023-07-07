У Жеваго прокомментировали заявления ГБР и СБУ относительно уголовных дел по Полтавскому ГОКу

Пресс-служба Константина Жеваго заявляет, что сообщения о мерах пресечения должностным лицам "Полтавского горно-обогатительного комбината" по уголовному делу о якобы реализации отходов добычи железной руды, содержат манипулирование общественным мнением.

Об этом говорится в комментарии, который получила в свое распоряжение ЭП.

"Пресс-служба Константина Жеваго просит СМИ обратить внимание на факт манипулирования общественным мнением", - отмечается в сообщении.

Комментируя сообщение ГБР и СБУ, у Жеваго обращают внимание на следующие обстоятельства:

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Во-первых, ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" не принадлежит Константину Жеваго.

"Полтавский ГОК принадлежит публичной компании Ferrexpo, что подтверждено всеми соответствующими украинскими реестрами, - единственной иностранной компании (резиденту Великобритании) с украинскими активами, которая котируется на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE) и является участником индекса FTSE 250", - говорится в сообщении.

Отмечается. что Константин Жеваго не владеет ни одной акцией ни одной украинской компании по добыче железной руды. Он и члены его семьи являются бенефициарами траста, который владеет акциями публичной компании Ferrexpo, зарегистрированной в Великобритании.

Во-вторых, обращают внимание у Жеваго , ПГОК владеет разрешениями на добычу полезных ископаемых в течение более чем 45 лет, в частности, железной руды, о чем предприятие неоднократно сообщало в СМИ.

"Так называемые отходы являются нефракционным отсевом - побочным продуктом добычи железной руды, который возникает при добыче руды Полтавским ГОКом уже более 45 лет - с 1978 года. На протяжении всех этих лет предприятие получает эту продукцию в процессе производства железной руды и реализовывало ее для нужд народного хозяйства Украины", - отмечается в сообщении.

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Пресс-служба заявляет, что открытые в последнее время уголовные дела в отношении этих отходов "не имеют под собой законных оснований и почвы" и "не выдержат ни одного полноценного судебного процесса, если вообще ГБР или СБУ смогут довести их до суда и не закроют свои надуманные расследования еще до передачи их на рассмотрение в суд".

"Мы считаем, что это экономические диверсанты, которые действуют против интересов Украины и в угоду государству-агрессору", - заявил Радислав Ткаченко, адвокат по вышеупомянутым делам.

Напоминаем:

Печерский суд Киева избрал меры пресечения руководству Полтавского ГОКа, который принадлежит Ferrexpo беглого олигарха Константина Жеваго, и фирмы-прокладки - содержание под стражей или залог от 2 до 60 миллионов гривен. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генерального прокурора сообщило о подозрении руководству и начальникам отделов ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", который принадлежит олигарху-беглецу Константину Жеваго.