Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy

Игорь Коломойский подал заявление о вступлении третьей стороной в судебное дело о конфискации активов VS Energy, истцом в котором выступает Министерство юстиции, а ответчиками - подсанкционные российские олигархи Александра Бабаков, Евгений Гинер и Михаила Воеводина.

Об этом сообщил главный эксперт общественной организации StateWatch Александр Леменов.

В заявлении указано, что Коломойский хочет вступить в дело на стороне ответчиков Михаила Воеводина и Натальи Селивановой (гражданская жена Воеводина).

Напоминаем:

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Это дело касается взыскания в доход государства активов группы VS Energy, бенефициарами которой государство считает Бабакова, Гинера и Воеводина.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против номинальных владельцев энергокомпании VS Energy.

Президентским указом были наложены ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и собственность связанных с ними украинских экономических субъектов.

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VS Energy - одна из крупнейших украинских финансово-промышленных групп, имеющая активы в энергетике, металлургии и недвижимости. Была образована президентом московского ФК ЦСКА Евгением Гинером и партнерами.

В течение 20 лет совладельцами VS Energy считались российские бизнесмены Евгений Гинер, Михаил Воеводин и многолетний депутат Госдумы Александр Бабаков, голосовавший за аннексию Крыма и агрессию против Украины. Против них в конце прошлого года введены санкции, акции связанных с группой компаний арестовал суд.

В случае конфискации активов, государство заберет у россиян корпоративные права в нескольких облэнерго, гостиницах, металлургических заводах и т.д.

В ноябре 2022 года стало известно, что украинские спецслужбы провели обыск здания, в котором располагался офис компании VS Energy.